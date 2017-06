Il miglior cecchino al mondo è italiano: incursore vince gara per sniper VIDEO

Ora è ufficiale, il miglior cecchino al mondo è italiano e ha trionfato nella competizione per sniper, l’International Concentration for Advanced Sniping: ecco chi è.

Un Sottufficiale del Gruppo Operativo Incursori (G.O.I.) del Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina Militare si è classificato al primo posto alla competizione ICASD (International Concentration for Advanced Sniping), tenutasi ad ottobre 2015 nella città di Artà (Gibuti).

La gara

L’attività, organizzata dal C.O.F.S. (Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali) di concerto con le forze armate francesi di stanza a Djibouti, nasce come una esercitazione volta a testare le capacità degli sniper delle diverse forze speciali invitate (Commando Hubert, Commando Mont Fort, CPA 10, 1° RPIMA, GIGN, Navy Seals, G.O.I. e 9^ Rgt. Col Moschin).

Ma, dato il contesto internazionale in cui si sviluppa, si trasforma fin dai primi istanti in una competizione di altissimo livello, con una vera e propria graduatoria finale.

Lo scenario

Nello scenario desertico e roccioso della città di Artà, i 26 operatori sniper, suddivisi in 13 coppie, hanno avuto la possibilità di misurarsi per 15 giorni, con ritmi molto serrati (dall’alba fino a notte inoltrata), in molteplici attività:

tiri di interdizione;

tiri di soppressione su lunghe distanze;

tiri da elicottero;

percorso di assalto;

tiro a distanze sconosciute (unknown distance game);

tiro angolato a lunga distanza con tutti i calibri dotazione (5,56 ; 308; 338; 50BMG; 9mm).

Tutto ciò rispecchia esattamente le situazioni operative in cui gli sniper sono chiamati ad intervenire, senza contare le condizioni spartane in cui hanno operato ed il caldo torrido che contribuivano ad elevare il livello di stress.

La classifica

Al termine della competizione sono state redatte due classifiche, una di squadra (ovvero di coppia) e una individuale.

Nella classifica di squadra per gli italiani il miglior risultato è stato ottenuto dal Gruppo Operativo Incursori con il 7° posto.

Nella classifica individuale il gradino più alto del podio è stato calcato da un Sottufficiale del G.O.I. arrivato davanti ai Navy Seals (2° posto) e al GIGN (3° posto).

Tale risultato, frutto dell’altissimo livello addestrativo a cui si sottopongono gli Arditi Incursori di Comsubin, inorgoglisce la Marina Militare e porta l’eccellenza italiana a livello internazionale anche in questo ambito.

Miglior cecchino al mondo – Il video