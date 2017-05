I cecchini dell’Esercito italiano vengono formati a Cesano di Roma, nell’Agro Romano, dove sorge la scuola di Fanteria, l’istituto per la formazione e la specializzazione degli ufficiali, sottufficiali e volontari dell’Arma di Fanteria dell’EI.

È l’unico ente della Forza Armata devoluto alla formazione e all’aggiornamento dei tiratori scelti, cecchini o sniper che dir si voglia.

Dal febbraio 2016 la scuola è guidata dal Generale di Brigata Massimo Mingiardi, a lungo mission commander della missione di training europea EUTM (European Training Mission – Somalia) a Mogadiscio, prima di approdare a Cesano.

Qui vengono addestrati anche gli istruttori tiratori scelti, con uno specifico corso rivolto al personale proveniente dai reparti delle Forze Operative Terrestri dell’Esercito, già in possesso della qualifica di tiratore scelto.

Lo ha spiegato lo stesso Generale Mingiardi in una intervista rilasciata a GQ:

“ Il programma comprende l’addestramento al combattimento, lezioni sulle armi in dotazione, topografia, addestramento al tiro, balistica, sfruttamento del terreno, stima della distanza senza l’ausilio di materiale elettronico, osservazione del campo di battaglia, movimento occulto sul terreno (stalking), mascheramento e resistenza fisica.

In questo video potete vedere alcune fasi dell’addestramento.

Questo lavoro non è esattamente come fare il panettiere ma devozione, passione e attitudine al sacrificio sono le stesse:

Si inizia con delle attività teoriche in aula che comprendono lezioni su armi in dotazione, topografia, addestramento al tiro, balistica, sfruttamento del terreno, stima della distanza senza l’ausilio di materiale elettronico, osservazione del campo di battaglia.

La pratica viene svolta sia presso le aree addestrative interne alla Scuola di Fanteria, sia in quelle esterne. Ovviamente la parte del leone è rappresentata dall’impiego pratico delle armi in dotazione, per acquisire le tecniche di tiro nei confronti di obiettivi posti a grande distanza dal tiratore.