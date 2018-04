Ciaoamigos non funziona? I migliori siti simili per chat di incontri

Ciaoamigos (o Ciao aMigos) è la chat di incontri più utilizzata in Italia. Ma cosa fare quando non funziona? Ecco i migliori siti simili per entrare in videochat e forum con amici.

Una delle chat di incontri più conosciute è ciaoamigos (scritto anche ciao aMigos), a cui è possibile iscriversi gratuitamente con l’unico limite di aver compiuto 18 anni.

Questo sito internet permette di scambiare messaggi di testo, album, foto e video, oppure di entrare in videochat con amici utilizzando la webcam del tuo computer. Disponibile anche il forum bacheca con annunci di chi cerca.

LE MIGLIORI ALTERNATIVE A CIAOAMIGOS

Ma esistono anche blog d’incontri e siti simili a ciaoamigos: curioso di sapere quali?

Nella lista che segue trovi 5 chat di incontri fra le più “hot” del momento.

1) BADOO

Nato come social network, sfrutta un’interfaccia semplice e la possibilità di incontrare persone che si trovano nelle vicinanze.

Oggi è una delle chat di incontri più utilizzate.

Vanta milioni di iscritti e ha regole molto severe contro lo spam, l’invio di messaggi offensivi e l’uso di falsi profili.

Con Badoo potrai entrare in contatto gratuitamente con i profili che ti interessano, scambiando documenti ed immagini o chattando tramite la videochat.

Fondata nel 2001, è una delle chat di incontri più longeve.

Con il campo search potrai suddividere i tuoi incontri su base geografica o indicando le caratteristiche dei tuoi potenziali partner.

Inoltre potrai partecipare a eventi per single, trasformando così gli incontri virtuali in veri e propri appuntamenti al buio.

Uno strumento in più per conoscere gente nuova e trascorrere piacevoli serate in compagnia.

Prevede il pagamento di una quota per l’invio dei messaggi e la partecipazione alle chat mentre la consultazione dei profili è gratuita.

È tra le chat di incontri più utilizzate al mondo. Conta, infatti, 35 milioni di iscritti e oltre 3 milioni di messaggi inviati al giorno.

Zoosk si definisce un sito bi-friendly, aperto ad ogni tipo di esperienza, sia etero che omosessuale o bisessuale. Di fatto, dalle sue pagine, è possibile accedere a qualunque incontro, da quello romantico a quello piccante.

Chi lo usa utilizza solo foto del profilo reali. Il sito ha infatti attivato un sistema di monitoraggio che consente di individuare immagini rubate dal web.

È la chat di incontri più recente, presente ormai nella gran parte dei paesi di Europa, Nord e Sud America e Australia.

Ti consente di selezionare gli incontri sulla base non solo dell’appartenenza geografica ma anche della tipologia di incontro desiderata.

Una volta effettuata l’iscrizione potrai procedere alla ricerca dell’incontro perfetto.

Ti basterà indicare semplicemente un nickname, il tuo genere e il tipo di relazione desiderata.

Si può scegliere fra i campi “Love”, “Sexi” e “Gay”.

Grazie allo Speedflirt, un servizio aggiuntivo offerto dal sito, potrai anche calcolare il grado di affinità con i profili che ti interessano.

Offre gratuitamente solo il servizio di consultazione di profili.

Realtà tutta italiana, presenta un enorme vantaggio rispetto agli altri: l’assoluta gratuità di tutti i servizi. Compreso l’invio e la ricezione di messaggi e il test di affinità.

Tra le opzioni di ricerca avanzate c’è la possibilità di entrare gratuitamente in chat private con i profili che trovi più interessanti ed affini.

CIAOAMIGOS E I SITI DI CHAT NON SONO LA REALTÀ

Oggi va di moda la realtà virtuale, quella dove gli incontri iniziano e finiscono nell’arco di una notte perché tutto va veloce, amore compreso.

Ma la realtà, quella vera, è un’altra. E non è fatta di amici (o trombamici) con cui chattare, ma di persone fisiche con cui parlare e di cui, magari, innamorarsi.

Tutto il resto è noia, diceva il grande Franco Califano.

Pensateci…