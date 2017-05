Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 maggio 2017 è stato pubblicato il bando per l’assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, così articolato:

a) 893 posti, per esame, aperto ai cittadini italiani, purché in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato;

b) 179 posti, per esame e titoli, per coloro che sono in servizio , da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, purché in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato;

c) 76 posti, per esame e titoli, per i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo , al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo , purché in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato.

Si precisa che i volontari delle FF.AA. possono partecipare solo ad una delle tipologie di concorso sopra elencate.

Come presentare la domanda e data di scadenza

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito Concorsips.interno.it , entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed Esami”, e cioè entro il 26 giugno 2017 .

Per problematiche/chiarimenti relativi ai requisiti di partecipazione e alle disposizioni previste dal bando di concorso, contattare le utenze 0646575068 – 0646575066, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

Per problematiche/chiarimenti tecnici relativi alla procedura informatica di presentazione della domanda, inviare i quesiti all’indirizzo di posta elettronica: infoconcorsi@poliziadistato.it