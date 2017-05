30 illusioni ottiche incredibili da condividere su WhatsApp

Sul web continuano a spopolare foto e video di illusioni ottiche che manderebbero al manicomio anche il più attento degli osservatori.

Nei giorni scorsi un’immagine pubblicata su Imgur da una giovane coppia in vacanza ha ricevuto quasi due milioni di reazioni.

In realtà è un selfie come tanti; in apparenza nasconde qualcosa di davvero particolare, tanto da catturare un’attenzione mai vista prima.

Non ci saremmo mai aspettati questo clamore, per noi è stato anche piuttosto imbarazzante. Alla fine, però, ci siamo fatti una risata e abbiamo condiviso l’entusiasmo degli utenti. In migliaia ci hanno scritto!

Queste le prime parole della coppia, finita sui quotidiani di tutto il mondo.

Perché le illusioni ottiche diventano virali

Molto spesso, per non dire sempre, è la casualità che determina il successo di una foto come tante, il cui unico pregio è quello di nascondere l’inaspettato.

I pubblicitari di mezzo mondo si scervellano giorno e notte per rendere virale il loro messaggio e poi si rendono conto che è l’assoluta spontaneità a colpire e coinvolgere gli utenti sui vari social network.

Fai uno scatto, lo condividi con i tuoi amici e la foto fa il giro del mondo.

Se provassi a pianificare a tavolino una cosa del genere ti riuscirebbe una volta su mille, forse.

Le illusioni ottiche più apprezzate dagli utenti di WhatsApp

Niente è come sembra, soprattutto sul web, a maggior ragione quando c’è di mezzo un’illusione ottica.

La definizione che dà la Treccani di questo fenomeno è semplice:

Fenomeno psicologico che determina una scorretta percezione delle forme.

Tutto parte da ciò che tu vedi, o pensi di vedere. E accade quando la mente prende il sopravvento sulla realtà.

A chi vuole approfondire il tema consigliamo la lettura del libro Atlante dell’ottica illusa : breviario topografico degli inganni dell’occhio e della mente, scritto da Berlinghiero Buonarroti, docente di Percezione e comunicazione visiva presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze.

Per tutti gli altri, invece, che cercano solo un momento di svago e divertimento, ecco la galleria con le 30 foto di illusioni ottiche più condivise su WhatsApp.